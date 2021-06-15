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Выходка CNN стала одной из многих попыток западных СМИ дискредитировать помощь РФ жителям ЦАР, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Он осадил американский телеканал, напомнив, что CNN раньше уже использовался для распространения постановочных материалов. Таким образом заинтересованные структуры стремились поставить под сомнение достижения России по стабилизации обстановки в африканском государстве.

"Поэтому не удивлены, что они вернулись к антироссийской пропаганде и опубликовали безосновательный набор заявлений, не имеющий отношения к реальности", — подчеркнул Иванов.

В конечном итоге, любые обвинения тщательно проверяются властями ЦАР. Еще ни разу сведения западных СМИ не подтвердились. Более того, любые демарши заведомо обречены на провал, ведь деятельность российских специалистов в Центральноафриканской Республике абсолютно открыта. Содружество офицеров за международную безопасность сотрудничает со всеми организациями и международными структурами, которые готовы помогать ЦАР, констатировал Иванов.