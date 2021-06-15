Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Песков объяснил исключение "Дождя" из президентского пула

Политика
60

Песков объяснил исключение «Дождя» из президентского пула
Prt Scr youtube.com / ЦАРЬГРАД ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил позицию Кремля по ситуации с "Дождем".

Исключение канала из кремлевского пула не может считаться цензурой, потому что нет никакого вмешательства в редакционную политику СМИ. Об этом рассказал Песков в беседе с прессой.

"Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям", — пояснил он ранее.

Речь идет о несогласованных акциях сторонников Навального, которые проходили в начале текущего года.

#песков #дождь #президентский пул
Украину и Северную Македонию на Евро рассудят аргентинцы
Украину и Северную Македонию на Евро рассудят аргентинцы
Спорт
14:22 | 15 июня
"И чтобы доплатили еще": Захарова оценила заявление Зеленского по членству Украины в НАТО
"И чтобы доплатили еще": Захарова оценила заявление Зеленского по членству Украины в НАТО
Политика
14:16 | 15 июня
В МИД РФ рассказали о проявившемся в ходе саммита "генетическом коде" НАТО
В МИД РФ рассказали о проявившемся в ходе саммита "генетическом коде" НАТО
Политика
14:14 | 15 июня