Песков объяснил исключение «Дождя» из президентского пула

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил позицию Кремля по ситуации с "Дождем".
Исключение канала из кремлевского пула не может считаться цензурой, потому что нет никакого вмешательства в редакционную политику СМИ. Об этом рассказал Песков в беседе с прессой.
"Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям", — пояснил он ранее.
Речь идет о несогласованных акциях сторонников Навального, которые проходили в начале текущего года.