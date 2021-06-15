Правоохранители задержали жителя Абхазии, который ранил двух российских туристов

Global Look Press / Alexander Chaplygin/Russian Look

Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который открыл стрельбу в кафе. В результате его действий пострадали двое россиян.

Одного из участников инцидента доставили в сочинскую больницу. Стрельба произошла в пансионате "Самшитовая роща". Задержанный ранее находился под следствием за незаконное ношение оружия, сообщили представители регионального МВД.

Злоумышленник так же получил ранение из-за отрикошетившей в него пули. В настоящее время он находится в больнице Сухуми. По факту случившегося проводится доследственная проверка.