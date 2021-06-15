Медиагруппа «Патриот» проанализирует интервью Путина американскому телеканалу NBC

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию, на которой эксперты обсудят интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу NBC и международную реакцию на него.

Ранее российский лидер дал интервью американскому телеканалу NBC. Во время беседы с журналистом Путин ответил на вопросы о ситуации с самолетом Ryanair в Белоруссии, а также об обмане со стороны НАТО и финансировании оппозиции.

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" соберутся эксперты, которые проанализируют слова президента России, а также расскажут о международной реакции на интервью. Мероприятие состоится 15 июня, в 15:00, передает Федеральное агентство новостей. Прямой эфир пройдет здесь.