Байден пообещал Прибалтике отстоять ее интересы на переговорах с Путиным

Global Look Press / Zhang Cheng

Президент Литвы Гитанас Науседа в кулуарах саммита НАТО попросил американского лидера Джо Байдена нарастить военное присутствие США в Вильнюсе и других странах Балтии. По его словам, это станет гарантом безопасности региона и позволит противостоять России.

«Мы хотели бы, чтобы военное присутствие США в Литве и странах Балтии увеличивалось, это было бы лучшим и важнейшим проявлением внимания к безопасности нашего региона», — передает слова Науседы издание LRT.

Литовский лидер добавил, что помощь Вашингтона в улучшении обороны страны — «самый весомый фактор сдерживания России».

nauseda2019.lt / Gitanas Nausėda

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО, на котором обсуждались трансатлантические связи, «агрессия» России и усиление Китая. На встрече Байден также проконсультировал руководство стран Балтии насчет их устойчивости перед лицом «угрозы» со стороны Москвы.

Как сообщил представитель администрации США высокого ранга, на переговорах Байден подчеркнул, что Вашингтон выступает за «стабильные и конструктивные отношения с Россией», но будет реагировать на «наносящую ущерб российскую деятельность».

Науседа с удовлетворением отметил, что США понимают все угрозы для Прибалтики. Он также выразил надежду, что на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным Байден отстоит интересы балтийского региона, как и обещал.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Я уверен, что президент Байден на встрече с главой России Путиным передаст четкий месседж о единстве и сплоченности НАТО в ответ на агрессивные и недружественные действия России. Связь между странами Балтии и США еще больше укрепилась», — подчеркнул президент Литвы.

Ранее стало известно, что следующий саммит НАТО пройдет в 2022 году в Мадриде. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, Испания участвовала в различных операциях военного блока, включая страны Прибалтики и Ирак.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня на вилле Га-Гранж в Женеве (Швейцария). О том, как власти страны готовятся к переговорам и кто войдет в состав российской делегации, можно прочитать в материале «Политики Сегодня».