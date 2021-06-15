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Автомобилистам в России разрешили не проходить ТО для получения ОСАГО

Экономика
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Автомобилистам в России разрешили не проходить ТО для получения ОСАГО
pixabay.com / Pexels

Государственная дума приняла закон, который отменяет обязательное прохождение технического осмотра (ТО) для получения полиса ОСАГО.

Нововведение начнет действовать с 22 августа этого года. Сейчас застраховать автомобиль можно только, если есть диагностическая карта и подтверждение о прохождении ТО. Требования обусловлены положением "О безопасности дорожного движения".

Получение ОСАГО не должно быть связано с картой диагностики и ТО, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С тезисом согласны в Банке России, ГИБДД и страховой сфере, передает РИА Новости.

#осаго #страховка #техосмотр
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