Автомобилистам в России разрешили не проходить ТО для получения ОСАГО

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Государственная дума приняла закон, который отменяет обязательное прохождение технического осмотра (ТО) для получения полиса ОСАГО.

Нововведение начнет действовать с 22 августа этого года. Сейчас застраховать автомобиль можно только, если есть диагностическая карта и подтверждение о прохождении ТО. Требования обусловлены положением "О безопасности дорожного движения".

Получение ОСАГО не должно быть связано с картой диагностики и ТО, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С тезисом согласны в Банке России, ГИБДД и страховой сфере, передает РИА Новости.