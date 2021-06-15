Украину и Северную Македонию на Евро рассудят аргентинцы

Global Look Press / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между Украиной и Северной Македонией, который пройдет 17 июня в Бухаресте, рассудит бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапаллини. В качестве его помощников выступят Хуан Белатти и Диего Бонфа. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По данным аналитического агентства NB-Bet, в среднем каждую игру Рапаллини показывает около 5 желтых карточек. Отвечать за VAR (систему видеопомощи арбитрам) будут испанцы Алехандро Эрнандес, Хосе Санчес и Хуан Мартинес, а также итальянец Филиппо Мели. В качестве резервного судьи выступит Славко Винчич из Словении.

Global Look Press / Ricardo Moreira / ZUMAPRESS.com

Отметим, в своих первых играх на Евро-2020 обе сборные уступили соперникам. Украина проиграла Нидерландам, закончив игру счетом 2:3,а Северная Македония пропустила три гола от Австрии (1:3).