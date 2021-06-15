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Иммунолог объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом в Москве

Общество
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Иммунолог объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом в Москве
pixabay.com /

Способы, которые позволят снизить случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве, назвали иммунолог Владислав Жемчугов и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Заболеваемость COVID-19 в российской столице позволит снизить массовая вакцинация, передает "Вечерняя Москва". Сейчас необходимо прививаться от коронавируса, подчеркнул Онищенко. Вакцину делают за счет государства, она является бесплатной, напомнил депутат.

Также следует продолжать использовать средства индивидуальной защиты при посещении публичных мест. Снизить количество случаев заражения поможет хорошая вентиляция в помещениях и в общественном транспорте, добавил Жемчугов.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал о возможных сроках спада нынешней волны заболеваемости коронавируса. Он считает, что в России произошло смещение волн заболеваемости, передает сайт 360tv.ru.

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