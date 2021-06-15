«Сверка часов»: зачем Байден участвовал в саммите НАТО перед встречей с Путиным

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Минувший понедельник для президента США Джозефа Байдена выдался напряженным. Глава Белого дома до десяти часов вечера общался с лидерами 30 стран Североатлантического альянса, обсуждая с ними «вредоносную деятельность» России, вступление Украины в НАТО и отношения с Турцией.

Главной темой на повестке дня была, конечно, встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, к которой демократ готовился последние несколько недель (поговаривают, не без помощи ЦРУ). Она состоится 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве.

Главный гость

Впрочем, саммит НАТО начался далеко не с России. Вместо резкого и импульсивного экс-президента Дональда Трампа на переговорной площадке Альянса впервые появился рассудительный Байден, чему не мог не порадоваться генсек Йенс Столтенберг. Американский лидер в разговоре с ним даже замахнулся на лавры французского философа Вольтера.

«НАТО критически важна для интересов США. Если бы ее не существовало, нам бы нужно было ее изобрести», — сказал президент.

В ходе саммита Джо Байден нередко обращался к религиозным мотивам. «Священной обязанностью» всех стран-членов НАТО, к примеру, он назвал 5 статью Североатлантического договора (нападение на одну страну НАТО означает нападение на весь Альянс). На фоне этого Европа может положиться на Америку, заверил присутствующих Байден.

Большая часть последующих переговоров проходила в закрытом режиме.

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Российский вопрос

К российскому вопросу главу Белого дома подвели журналисты, присутствующие на саммите. Как только «главный гвоздь программы» встал у трибуны с микрофонами, из зала посыпались вопросы про конфликт с Москвой.

«Я скажу президенту Путину, что я не ищу конфликта с Россией. Но мы отреагируем, если Россия продолжит свою вредоносную деятельность. <…> Я предложу Путину сотрудничество в тех сферах, где это возможно. А в тех сферах, где мы не согласны, я четко дам понять, где проходят красные линии», — успокоил тружеников пера Байден.

При этом Россию президент Соединенных Штатов окрестил «главной угрозой евроатлантической безопасности». Москва, по мнению высокопоставленного спикера, «без предупреждения» проводит военные учения вблизи европейских границ, закрепляется в «аннексированном Крыму» и размещает в Калининграде ракеты с ядерными боеголовками.

К рассуждениям подключилась немецкий канцлер Ангела Меркель – главный союзник Вашингтона в рамках Североатлантического альянса. Она подтвердила, что Москва не рассматривает дружеские отношения с НАТО, и даже спустя 30 лет после окончания холодной войны относится к военно-политическому блоку, как к «противнику».

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Сразу после этого разговор зашел об Украине, к которой Джо Байден в последнее время относится все прохладнее. Вот и на этот раз американский глава подтвердил, что в ряды НАТО Киев не пустят, пока президент Владимир Зеленский не решит проблемы с коррупцией. Конфликт в Донбассе для главы Белого дома не является причиной отказа для вступления в Альянс (хотя в кодексе прописано, что страна не может стать членом блока, если на ее территории имеет место активное военное противостояние).

Зеленского, которого на саммит не позвали, все же заочно порадовали новыми обещаниями о вступлении Украины в НАТО. Лидеры Альянса подтвердили, что не отказываются от итогов саммита 2008 года в Бухаресте: тогда Киев заверили, что его членство в НАТО – лишь вопрос времени.

«Мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии продолжать противостоять российской физической агрессии», — подвел итог Джо Байден.

Тему роста влияния Китая, к которой так часто обращался прошлый президент США, на этот раз почти не обсуждали. Руководство НАТО лишь обратило внимание, что Пекин «может бросать вызовы, на которые следует найти ответ». Также Джо Байден выразил уверенность в достижении «настоящего прогресса» в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

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Точка опоры

Перед встречей с Владимиром Путиным Байдену было принципиально «сверить часы» с остальными лидерами НАТО. Чтобы в разговоре с президентом РФ расставлять «красные линии», для начала нужно самому узнать, где они проходят, и готовы ли страны Альянса поддержать США в тех или иных вопросах.

Таким мнением поделился политтехнолог и гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

«На саммите НАТО Байден просто сверил часы. Что бы они не обсуждали за закрытыми дверьми, главным вопросом было: "по каким направлениям вы готовы поддержать Америку". И подготовка американского президента ко встрече с Путиным заключалась на саммите именно в этом: пообсуждали Россию и Байден увидел условные сигналы от стран Альянса. Ведь высшая политика – это почти всегда относительно иносказательная история. Байден протестировал свою позицию», — объяснил Маркелов.

Еще одна неочевидная задача, которую пытается решить Джо Байден, это исправление ошибок своего предшественника из Республиканской партии. Политолог убежден, что Трамп за годы своего правления «наворотил дел», и теперь нынешний глава Белого осторожно расставляет все по местам.

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Хотя в ходе встречи с Путиным Байден едва ли будет наводить порядок по линиям НАТО. Скорее, речь зайдет только об американских интересах, добавил Сергей Маркелов.

«Никакие интересы НАТО Байден не будет продавливать, ему НАТО вообще неинтересна. Как представитель американского истеблишмента, он понимает, что без Альянса Соединенные Штаты выжить не смогут, сколько бы они не кричали о своей "крутости". Американцы всегда отстаивали только свои интересы, а все остальное разыгрывалось по таким вот циничным политическим сценариям», — подчеркнул специалист.

Разговор двух президентов будет проходить в режиме «обо всем и ни о чем», подытожил Маркелов. Ряд вопросов, которые обсудят Путин и Байден, в последующем будут трактоваться с совершенно разных сторон. Эта встреча станет основой нового витка информационной войны двух сверхдержав.