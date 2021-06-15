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Мэр Ярославля отправился изучать городское хозяйство в Арабские Эмираты

Россия
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Мэр Ярославля отправился на обучение в Арабские Эмираты
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Мэр Ярославля Владимир Волков приступил к обучению в Арабских Эмиратах. Пост об этом появился на странице градоначальника  в Facebook. Однако вскоре запись исчезла.

Мэр Ярославля отправился изучать городское хозяйство в Арабские Эмираты
Prt Scr facebook.com / Владимир Волков

«На этой неделе приступили к учебе на базе школы управления «Сколково». Обучение по теме «Проектирование городской инфраструктуры: инновационные технологии в инфраструктуре города» проходит в Арабских Эмиратах. Здесь собрались управленческие кадры со всей страны: от Нальчика до Южно-Сахалинска. Место учёбы выбрано неслучайно, именно Эмираты являются примером высокотехнологической урбанистической мысли. Надеюсь, что полученный опыт и некоторые задумки мы сможем реализовать и в Ярославле», — подписал фото Волков.

По данным СМИ, программа по повышению квалификации руководителей муниципалитетов России состоит из нескольких модулей — очных и заочных. Стажировка в ОАЭ проходит с 14 по 18 июня. И предполагает передачу знаний мирового опыта ведения городского хозяйства.

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