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Киев видит два пути разрешения конфликта в Донбассе. Один из них — "противостояние с Россией", заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Благодаря такому подходу якобы появится возможность вернуть регион под контроль Киева, выразил он уверенность. Вторым способом завершения столкновений является попытки "оказать давление на РФ" в рамках Минских соглашений и "нормандского формата", передает его слова украинские СМИ. Третьего пути не существует, считает Арестович.

Россия не признает себя участником конфликта на юго-востоке Украины и является постоянным участником Совбеза ООН. Подобные условия заставляют Киев прибегать к "политическим интригам" для поворота ситуации в свою сторону, сообщил спикер ТКГ.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее исключил вмешательство России в донбасский конфликт. О подобной позиции заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.