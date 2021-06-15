Маас заявил о скором решении вопроса по «Северному потоку — 2» между США и ФРГ

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Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против проекта "Северный поток — 2". Такую информацию сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам немецкого министра, американские демократы и республиканцы "не позитивно настроены" в отношении "Северного потока — 2". Однако он уточнил, что по результатам прошедших заседаний по проекту газопровода можно сказать, что этот вопрос решится в ближайшие месяцы.

"Таким образом, эта тема не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США", — пояснил Маас.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии. "СП-2" планируют запустить уже в этом году.