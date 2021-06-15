Перерывы на кофе, темы и переговорщики. Все о встрече Байдена и Путина в Женеве

Стали известны подробности встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Саммит начнется в 13:00 (14:00 мск) и будет состоять из трех частей, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Расписание
В Женеву Владимир Путин прилетит в среду, 16 июня, в 12:30 (13:30 мск). Через полчаса на вилле La Grange его встретит президент Швейцарии Ги Парлмелен, затем туда прибудет Байден. После совместного фотографирования начнется саммит США — РФ. Он пройдет в библиотеке, расположенной на первом этаже виллы.
«Переговоры запланированы из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров», — отметил Ушаков.
После этого каждая из сторон проведет свою пресс-конференцию. Завершится саммит беседой Путина со швейцарским коллегой, уточнил помощник президента.
На вопрос о том, сколько продлятся переговоры, Ушаков заметил:
«Все зависит от того, как пройдет дискуссия».
Однако источник РИА Новости утверждает, что переговоры рассчитаны почти на пять часов.
Состав делегации
От российской стороны в саммите будут принимать участие: помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Уточняется, что в узкий состав переговоров помимо Путина и Байдена войдут Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, а также переводчики.
На встрече в расширенном формате, по словам Ушакова, ожидается синхронный перевод. Помимо членов делегаций будут присутствовать и записывающие. Захотят ли президенты «отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет», зависит только от них, пояснил помощник Путина.
Темы переговоров
Юрий Ушаков напомнил, что инициатором переговоров выступила администрация главы Белого дома, предложившая провести встречу в Европе. Москва идею поддержала.
Повестка саммита согласована, причем, по словам помощника главы государства, стороны «даже заранее проговорили очередность вопросов, которые будут обсуждать».
Президенты намерены затронуть «практически все темы», волнующие как Россию, так и США:
- состояние и перспективы развития российско-американского взаимодействия;
- стратегическую стабильность и борьбу с киберпреступностью;
- проблемы экономического сотрудничества, коронавирус, климат и Арктику;
- региональные вопросы: Ближний Восток, Сирия, Ливия, Иран, Афганистан, Корейский полуостров, Нагорный Карабах, Украина;
- возможно, США поднимут тему Алексея Навального и Белоруссии;
- сторонам разрешено затронуть любую не согласованную тему по своему усмотрению.
Ушаков добавил, что по итогам саммита послы могут вернутся на места службы: Анатолий Антонов (покинул США в начале марта) — в Вашингтон, Джо Салливан (покинул Россию в апреле) — в Москву. По его словам, такой шаг будет «грандиозным достижением».
Впрочем, до сих пор не решен вопрос о возможном подписании итоговых документов на переговорах, поскольку Госдеп США продолжает консультации по этой теме. Ясность будет к вечеру 15 июня.
Что сейчас происходит в Женеве
Накануне саммита в международном пресс-центре в Женеве сломалась входная дверь. На кадрах, появившихся в сети, видно, что сотрудник не может попасть в здание через вращающуюся конструкцию.
Кроме того, в честь скорого приезда Владимира Путина женевский фонтан — визитную карточку города — окрасили в цвета российского флага. Как ранее отметил официальный представитель Индустриальной службы Женевы Клод Стайнер, грядущие переговоры — очень важное событие для города. Также фонтан впервые обнесли колючей проволокой в целях безопасности.
Основательно подготовилось к саммиту и женевское кафе-кондитерская Christie's Bakery, испекшее несколько экземпляров «Торта мира» на заказ. Одна часть лакомства — торт «Красный бархат», вторая — медовик. На глазури нарисованы флаги двух стран, а также наиболее узнаваемые символы России и США: самовар, матрёшка, капкейк и кока-кола.
14 июня в Женеве открылись два пресс-центра. Один — в международном центре конференций, расположенном неподалеку от миссий России и США и женевской штаб-квартиры ООН. Другой работает рядом с парком и виллой La Grange. Журналисты должны быть вакцинированы от COVID-19, причем прививку им делают бесплатно.
Особое внимание уделили охране территории парка La Grange и одноименной виллы, где пройдет саммит. Периметр обнесли оградой с колючей проволокой, дополнительно установив высокий металлический забор. Всех живущих там людей временно выселили с территории.
По сообщению представителя кантональной полиции Женевы Жан-Филиппа Брандта, в регион также направили более 900 полицейских из других кантонов страны и тысячу военных. Стражи правопорядка помогут охранять дипломатические объекты и наблюдать за воздушным пространством.
С 15 по 17 июня в Женеве будет действовать строгий режим безопасности. На три дня власти ограничат полеты в воздушном пространстве над местом проведения саммита. Кроме того, местным жителям закроют доступ к озеру и прибрежным улицам в центре швейцарского города.
Городская администрация призвала население по возможности работать из дома и избегать поездок на частных автомобилях в день переговоров. 16 июня не будут работать все учреждения в зоне безопасности.