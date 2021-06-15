Перерывы на кофе, темы и переговорщики. Все о встрече Байдена и Путина в Женеве

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Стали известны подробности встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Саммит начнется в 13:00 (14:00 мск) и будет состоять из трех частей, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Расписание

В Женеву Владимир Путин прилетит в среду, 16 июня, в 12:30 (13:30 мск). Через полчаса на вилле La Grange его встретит президент Швейцарии Ги Парлмелен, затем туда прибудет Байден. После совместного фотографирования начнется саммит США — РФ. Он пройдет в библиотеке, расположенной на первом этаже виллы.

«Переговоры запланированы из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров», — отметил Ушаков.

wikipedia.org / Cc1698 / CC BY-SA 4.0

После этого каждая из сторон проведет свою пресс-конференцию. Завершится саммит беседой Путина со швейцарским коллегой, уточнил помощник президента.

На вопрос о том, сколько продлятся переговоры, Ушаков заметил:

«Все зависит от того, как пройдет дискуссия».

Однако источник РИА Новости утверждает, что переговоры рассчитаны почти на пять часов.

Состав делегации

От российской стороны в саммите будут принимать участие: помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Уточняется, что в узкий состав переговоров помимо Путина и Байдена войдут Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, а также переводчики.

На встрече в расширенном формате, по словам Ушакова, ожидается синхронный перевод. Помимо членов делегаций будут присутствовать и записывающие. Захотят ли президенты «отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет», зависит только от них, пояснил помощник Путина.

Темы переговоров

Юрий Ушаков напомнил, что инициатором переговоров выступила администрация главы Белого дома, предложившая провести встречу в Европе. Москва идею поддержала.

Повестка саммита согласована, причем, по словам помощника главы государства, стороны «даже заранее проговорили очередность вопросов, которые будут обсуждать».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президенты намерены затронуть «практически все темы», волнующие как Россию, так и США:

состояние и перспективы развития российско-американского взаимодействия;

стратегическую стабильность и борьбу с киберпреступностью;

проблемы экономического сотрудничества, коронавирус, климат и Арктику;

региональные вопросы: Ближний Восток, Сирия, Ливия, Иран, Афганистан, Корейский полуостров, Нагорный Карабах, Украина;

возможно, США поднимут тему Алексея Навального и Белоруссии;

сторонам разрешено затронуть любую не согласованную тему по своему усмотрению.

Ушаков добавил, что по итогам саммита послы могут вернутся на места службы: Анатолий Антонов (покинул США в начале марта) — в Вашингтон, Джо Салливан (покинул Россию в апреле) — в Москву. По его словам, такой шаг будет «грандиозным достижением».

Впрочем, до сих пор не решен вопрос о возможном подписании итоговых документов на переговорах, поскольку Госдеп США продолжает консультации по этой теме. Ясность будет к вечеру 15 июня.

Ньюинформ / pixabay.com

Что сейчас происходит в Женеве

Накануне саммита в международном пресс-центре в Женеве сломалась входная дверь. На кадрах, появившихся в сети, видно, что сотрудник не может попасть в здание через вращающуюся конструкцию.

Кроме того, в честь скорого приезда Владимира Путина женевский фонтан — визитную карточку города — окрасили в цвета российского флага. Как ранее отметил официальный представитель Индустриальной службы Женевы Клод Стайнер, грядущие переговоры — очень важное событие для города. Также фонтан впервые обнесли колючей проволокой в целях безопасности.

Основательно подготовилось к саммиту и женевское кафе-кондитерская Christie's Bakery, испекшее несколько экземпляров «Торта мира» на заказ. Одна часть лакомства — торт «Красный бархат», вторая — медовик. На глазури нарисованы флаги двух стран, а также наиболее узнаваемые символы России и США: самовар, матрёшка, капкейк и кока-кола.

14 июня в Женеве открылись два пресс-центра. Один — в международном центре конференций, расположенном неподалеку от миссий России и США и женевской штаб-квартиры ООН. Другой работает рядом с парком и виллой La Grange. Журналисты должны быть вакцинированы от COVID-19, причем прививку им делают бесплатно.

Особое внимание уделили охране территории парка La Grange и одноименной виллы, где пройдет саммит. Периметр обнесли оградой с колючей проволокой, дополнительно установив высокий металлический забор. Всех живущих там людей временно выселили с территории.

wikipedia.org / Romano1246 / CC BY-SA 3.0

По сообщению представителя кантональной полиции Женевы Жан-Филиппа Брандта, в регион также направили более 900 полицейских из других кантонов страны и тысячу военных. Стражи правопорядка помогут охранять дипломатические объекты и наблюдать за воздушным пространством.

С 15 по 17 июня в Женеве будет действовать строгий режим безопасности. На три дня власти ограничат полеты в воздушном пространстве над местом проведения саммита. Кроме того, местным жителям закроют доступ к озеру и прибрежным улицам в центре швейцарского города.

Городская администрация призвала население по возможности работать из дома и избегать поездок на частных автомобилях в день переговоров. 16 июня не будут работать все учреждения в зоне безопасности.