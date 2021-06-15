Законы лихих 90-х: житель Курска оказался заложником рейдерства и судебной системы

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Через неделю в Курске суд будет рассматривать дело осужденного за убийство курянина Сергея Мартюхина. Сейчас он ждет решения по условно-досрочному освобождению (УДО).

В начале 90-х Сергей проходил свидетелем по делу об убийстве человека. Тогда в результате потасовки между приятелями один из них погиб. Участвующих в драке задержали и назначили наказание.

Позднее Сергей уехал в Москву, где открыл бизнес и купил долю в банке. Kursktv пишет, что причиной последующих событий стали банковские активы Мартюхина. Бизнесмен, пожелавший остаться анонимным, в беседе с «МК» выразил мнение, что Сергея могли подставить, чтобы отобрать бизнес.

Мартюхин отсидел примерно восемь лет, когда Ленинский районный суд Курска удовлетворил его иск об УДО. СМИ утверждают, что на свободе Сергей узнал, что его ресурсы перешли в сторонние руки.

Через четыре месяца после УДО прокуратура потребовала отказать Сергею в освобождении из-за нарушения им режима содержания в колонии. Курский областной суд отменил решение об УДО и отправил дело на рассмотрение. Новое заседание назначено на 21 июня.