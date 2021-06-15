Поездка в Абхазию обернулась госпитализацией для российской туристки

pixabay.com /

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в абхазском кафе и ранил туристку из России. Девушку экстренно доставили в больницу Сочи.

Инцидент произошел в городе Пицунда. Россиянка находилась в столовой пансионата "Самшитовая роща", когда в помещение ворвался вооруженный злоумышленник и открыл огонь, сообщил глава местной администрации Руслан Хунцария.

Одна из пуль отрикошетила в самого стрелка, его увезли в Сухумскую республиканскую больницу. Что стало причиной его поступка, не сообщается. Все обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов. Информации о состоянии россиянки не поступало.