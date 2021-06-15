Путин и Байден могут обсудить Навального в Женеве

Тема арестованного блогера Алексея Навального может быть поднята на саммите Россия — США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, сейчас можно наблюдать большое количество сигналов к тому, что американская сторона захочет обсудить ситуацию вокруг Навального.
"Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет", — сказал он корреспонденту издания РИА Новости.
Кроме того, Ушаков отметил, что переговоры могут коснуться и Белоруссии. Тем более, американский лидер обсуждал этот вопрос со своими союзниками, резюмировал Ушаков.
Стоит отметить, что встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в Женеве. Мероприятие назначено на 16 июня.