Путин и Байден могут обсудить Навального в Женеве

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Тема арестованного блогера Алексея Навального может быть поднята на саммите Россия — США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, сейчас можно наблюдать большое количество сигналов к тому, что американская сторона захочет обсудить ситуацию вокруг Навального.

"Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет", — сказал он корреспонденту издания РИА Новости.

Кроме того, Ушаков отметил, что переговоры могут коснуться и Белоруссии. Тем более, американский лидер обсуждал этот вопрос со своими союзниками, резюмировал Ушаков.

Стоит отметить, что встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в Женеве. Мероприятие назначено на 16 июня.