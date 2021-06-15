Тренер Писарев дал совет Черчесову перед матчем со сборной Финляндии

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В среду, 16 июня, сборная России по футболу встретится со сборной Финляндии на стадионе «Газпром Арена» в рамках Чемпионата Европы. Бывший нападающий команды, тренер и мастер спорта СССР Николай Писарев посоветовал тренерскому составу во главе со Станиславом Черчесовым обратить особое внимание на тактическую схему.

«Сейчас больше всего говорят про то, что два нападающих у нас будет на игру или, но, думаю, что у нас проблемы в обороне. Как понимаю, финны будут играть в два форварда, тогда у нас вопрос — играть в два или три центральных защитника. На мой взгляд, надо играть в три. Бельгия играет в три защитника, но у них игра же не от обороны. Слева в обороне должен сыграть [защитник Вячеслав] Караваев», — заявил Писарев.

По словам опытного тренера и игрока, основу российской защиты могут составить футболисты Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Дмитрий Баринов.