Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Тренер Писарев дал совет Черчесову перед матчем со сборной Финляндии

Россия
32

Тренер Писарев дал совет Черчесову перед матчем со сборной Финляндии
wikimedia.org / Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

В среду, 16 июня, сборная России по футболу встретится со сборной Финляндии на стадионе «Газпром Арена» в рамках Чемпионата Европы. Бывший нападающий команды, тренер и мастер спорта СССР Николай Писарев посоветовал тренерскому составу во главе со Станиславом Черчесовым обратить особое внимание на тактическую схему.

«Сейчас больше всего говорят про то, что два нападающих у нас будет на игру или, но, думаю, что у нас проблемы в обороне. Как понимаю, финны будут играть в два форварда, тогда у нас вопрос — играть в два или три центральных защитника. На мой взгляд, надо играть в три. Бельгия играет в три защитника, но у них игра же не от обороны. Слева в обороне должен сыграть [защитник Вячеслав] Караваев», — заявил Писарев.

По словам опытного тренера и игрока, основу российской защиты могут составить футболисты Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Дмитрий Баринов.

#россия #футбол #финляндия
Тренер Писарев дал совет Черчесову перед матчем со сборной Финляндии
Тренер Писарев дал совет Черчесову перед матчем со сборной Финляндии
Россия
11:12 | 15 июня
Ограничения на полеты над Швейцарией из-за саммита Россия — США вступили в силу
Ограничения на полеты над Швейцарией из-за саммита Россия — США вступили в силу
Политика
11:03 | 15 июня
Шугалей обратился в Генпрокуратуру и РКН с требованием признать "Медиазону" иноагентом
Шугалей обратился в Генпрокуратуру и РКН с требованием признать "Медиазону" иноагентом
Общество
11:02 | 15 июня