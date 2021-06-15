Рар предостерег НАТО от конфронтации с Китаем

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Новая стратегия НАТО, нацеленная на «захват» Азии, которая была озвучена на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО, приведет к тому, что Россия и Китай создадут военный союз.

Уверенность в этом в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар, по мнению которого, Западу следует понять, что конфронтация НАТО с Китаем не принесет Европе ничего хорошего.

«Если хладнокровно проанализировать результаты саммита НАТО, то невольно приходишь к выводу, что западный военный союз "захватывает" теперь Азию. США будут впредь заставлять своих европейских союзников продвигать интересы Pax Americana далеко от традиционного радиуса действия НАТО», — пишет эксперт.

При этом Александр Рар отмечает, что Запад, отстаивая свою идею однополярного мира, готовится вступить в конфронтацию не только с Китаем, но и с Россией. Хотя очевидно, что после того, как Альянс, расширяясь, уже приблизился к российским границам, продвижение его инфраструктуры вплотную к китайским границам неизбежно повлечет за собой создание российско-китайского военного союза.

«Неужели коллективный Запад хочет повоевать в Азии, после того, как альянс так плачевно закончил свою 20-летнюю военную операцию в Афганистане? Даже в период корейской или вьетнамский войны в прошлом веке, НАТО в Азии никогда не была задействована. А теперь?», — удивляется немецкий политолог.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

И Китай, подчеркивает Рар, ответит на возникающие вызовы также, как это сделала Россия в ответ на попытки Альянса расшириться на территории Грузии и Украины. Обе эти страны в результате потеряли части своих территорий, напоминает эксперт.

«То, что произошло с Крымом, завтра случится с Тайванем, — предостерегает Рар. — НАТО к тому же объясняет, что НАТО уже не защищает свои территории как во время Холодной войны, а «продвигает» свой образ жизни, свою цивилизационную модель, свои либеральные ценности. Это якобы еще важнее чем вопрос защиты территорий».

Несмотря на весь свой триумфализм, Запад должен понимать пагубность этих амбициозных целей, считает политолог. Невозможно добиться мирного процесса создания нового миропорядка разделяя мир на свободные и демократичные страны, и другие страны. Невозможно внедрять идеи прав человека в чуждые западным идеалам культурные общества, при чем делая это насильственными или даже военными методами.

Global Look Press / Zhang Cheng

«Для оппонентов Запада это пахнет неоколониализмом. Опасность нынешнего момента в том, что цивилизационный конфликт только нарастает. Европейцы решили слушаться нового римского «императора» Байдена и принимают во всем сторону Америки в конфликте с Китаем», — рассуждает Рар.

И Запад в своем триумфализме, по его словам, не замечает, что, действуя подобным образом разрушает и глобализацию, и хрупкую систему мировой экономики и даже ООН.