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Ограничения на полеты над Швейцарией из-за саммита Россия — США вступили в силу

Политика
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Ограничения на полеты над Швейцарией из-за саммита Россия — США вступили в силу
Федеральное агентство новостей / Антон Зарубин

Власти Швейцарии ввели ограничения на использование воздушного пространства страны в связи с проведением в Женеве саммита Россия — США.

Ограничительные меры вступили в силу и будут действовать до 17 июня включительно. Действия властей связаны с обеспечением безопасности во время переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Встреча лидеров двух стран пройдет на вилле Ла-Гранж возле Женевского озера. По итогам переговоров президенты проведут отдельные пресс-конференции.

#россия #сша #саммит #швейцария
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