Шугалей обратился в Генпрокуратуру и РКН с требованием признать «Медиазону» иноагентом

Федеральное агентство новостей /

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием признать интернет-издание "Медиазона" иноагентом в РФ.

Основанием для обращения в ведомства стали действия и публикации "Медиазоны", которые убедили ФЗНЦ, что издание нарушает закон и занимается искажением фактов касательно происходящего в России.

"Я считаю, что побеждать врага надо его же оружием. И если твою страну поливают грязью, выставляют ее "наивысшим злом" на мировой арене — нужно дать адекватный ответ", — заявил глава ФЗНЦ.

Помимо Генпрокуратуры и РКН, фонд направил обращения в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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Наряду с этим Шугалей привел небольшую часть перечня нарушений "Медиазоны", доказывающих финансирование из зарубежных источников и участие издания в политической деятельности.