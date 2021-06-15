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Набиуллина заявила о полном восстановлении экономики в РФ

Россия
/ Обновлено: 15 июня 2021 10:59 31

Набиуллина заявила о полном восстановлении экономики в РФ
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Российская экономика вернулась к показателям докризисного периода, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — сказала Набиуллина на выступлении в Госдуме.

Недавно председатель ЦБ рассказала о планах развития экономики России, которые позволят преодолеть последствия пандемии коронавируса. В числе вспомогательных мер Набиуллина назвала вклады и кредитование, ипотеку, инфляцию и рост внутреннего валового продукта (ВВП).

#набиуллина #центробанк #экономика россии
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