Набиуллина заявила о полном восстановлении экономики в РФ

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Российская экономика вернулась к показателям докризисного периода, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — сказала Набиуллина на выступлении в Госдуме.

Недавно председатель ЦБ рассказала о планах развития экономики России, которые позволят преодолеть последствия пандемии коронавируса. В числе вспомогательных мер Набиуллина назвала вклады и кредитование, ипотеку, инфляцию и рост внутреннего валового продукта (ВВП).