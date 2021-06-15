Якутский депутат признался, что купил диплом о высшем образовании за 100 тысяч рублей

pexels.com / Ekrulila

Депутат одного из муниципальных образований Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия) получил должность благодаря купленному диплому. Как выяснила республиканская прокуратура, в 2019 году документ помог мужчине устроиться на работу в администрацию муниципалитета на должность «главного специалиста». Позднее он уволился по собственному желанию и был избран депутатом.

Прокуратура провела проверку в мае этого года и утвердила обвинение в покупке и использовании фиктивного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Выяснилось, что обвиняемый в 2014 году купил диплом Сибирского института управления (филиала РАНХиГС в Новосибирске) за 100 тысяч рублей.

За такое преступление якутскому депутату может грозить тюремный срок, ограничение свободы или принудительные работы до одного года. По данным пресс-службы ведомства, мужчина полностью признал свою вину.