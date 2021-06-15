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Назван симптом повышенного холестерина, который проявляется на лице

Общество
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Назван симптом повышенного холестерина, который проявляется на лице
pixabay.com /

Ряд признаков свидетельствует о повышенном уровне холестерина в организме. Один из них заметен на лице, рассказала кардиолог Мария Кириллова.

Среди россиян около 60% страдают от повышенного уровня холестерина. При этом многие не знают, что у них есть такая проблема. Часто признаками являются нарушения сердечно-сосудистой системы, отметила Кириллова в беседе с "АиФ".

Некоторые симптомы бывают заметными на лице. Одним из признаков является наличие ксантелазм. Это жировые образования вокруг глаз, чаще всего они возникают на веках. При этом болезненных ощущений человек не испытывает.

#лицо #симптомы #холестерин #признаки
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