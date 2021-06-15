Кулеба заподозрил НАТО в «циничном лицемерии»

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна провела необходимые реформы для вступления в НАТО. Однако Альянс не предоставляет план действий членства (ПДЧ), потому что не хочет «посылать такой сигнал» России, заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.

«Для того чтобы получить ПДЧ, мы уже провели достаточно реформ. И отрицать это было бы циничным лицемерием», — подчеркнул глава МИД.

Кулеба добавил, что прежде, чем Киев получит ПДЧ, могут пройти годы. За это время возможно реализовать еще больше реформ.

Кроме того, дипломат признался, что его тревожат взаимоотношения с Германией по вопросу поставок на Украину военных технологий и выразил надежду, что после осенних выборов в ФРГ сменится правительство.

«Мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию в этом вопросе», — сказал Кулеба.

Ранее Берлин отказался поставлять вооружение Киеву. На встрече с главной МИД Германии Хайко Маасом Кулеба заявил, что решение ФРГ было политизированным.

На пресс-конференции НАТО в Брюсселе президент США Джо Байден заявил, что Украина получит членство в Альянсе как только будет полностью соответствовать критериям. В частности, нерешенной остается проблема коррупции, считает Байден.