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Помощник Путина рассказал о согласованной очередности тем саммита Россия — США

Политика
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Помощник Путина рассказал о согласованной очередности тем саммита Россия — США
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

План вопросов, которые будут подняты на саммите Россия — США, согласован двумя сторонами, сказал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

Очередность обсуждения вопросов согласована, но она может быть скорректирована, отметил Ушаков. Российский лидер и президент США Джо Байден могут полностью переиграть этот план, передает РИА Новости.

Подготовленная очередность тем кажется логичной как для российской, так и для американской стороны, сказал помощник Путина.

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