Климкин оценил закон РФ о репатриации украинцев и белорусов

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал российскую законодательную норму о репатриации граждан Белоруссии и Украины.

По его словам, таким образом Кремль хочет создать внутри Украины "пятую колонну".

"Россия хочет оставить нас в серой зоне, а затем дестабилизировать определенные регионы, где паспортов будет больше всего", — объяснил он.

Ранее стало известно, что в Госдуме РФ рассматривают законопроект, согласно которому граждане Белоруссии и Украины могут получить российский паспорт, не отказываясь от собственного гражданства.