Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В Берлине назвали абсурдным предложение Украины по "СП-2" и Крыму

Политика
78

В Берлине назвали абсурдным предложение Украины по «СП-2» и Крыму
Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Предложение Киева обменять Крым на запуск "Северного потока — 2" является абсурдным, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Некоторое время назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об "условии" для запуска газовой магистрали "СП-2". Подобный вариант возможен только при "возвращении Крыма", передает его слова РИА Новости. Предложение "обменять Крым на газ" является абсурдным, прокомментировал его слова депутат партии "Альтернатива для Германии" Гердт.

"Какая чушь несусветная, честное слово", — заявил он.

Депутат указал на желание украинских политиков угодить Западу. Однако такая попытка "сделки" не имеет морального, экономического, правового и коммерческого смысла, выразил уверенность депутат бундестага.

#украина #крым #северный поток #бундестаг
Климкин оценил закон РФ о репатриации украинцев и белорусов
Климкин оценил закон РФ о репатриации украинцев и белорусов
Политика
09:41 | 15 июня
В Берлине назвали абсурдным предложение Украины по "СП-2" и Крыму
В Берлине назвали абсурдным предложение Украины по "СП-2" и Крыму
Политика
09:37 | 15 июня
Авианосная ударная группа Ronald Reagan вошла в акваторию Южно-Китайского моря
Авианосная ударная группа Ronald Reagan вошла в акваторию Южно-Китайского моря
Политика
09:25 | 15 июня