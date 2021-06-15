В Берлине назвали абсурдным предложение Украины по «СП-2» и Крыму

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Предложение Киева обменять Крым на запуск "Северного потока — 2" является абсурдным, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Некоторое время назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об "условии" для запуска газовой магистрали "СП-2". Подобный вариант возможен только при "возвращении Крыма", передает его слова РИА Новости. Предложение "обменять Крым на газ" является абсурдным, прокомментировал его слова депутат партии "Альтернатива для Германии" Гердт.

"Какая чушь несусветная, честное слово", — заявил он.

Депутат указал на желание украинских политиков угодить Западу. Однако такая попытка "сделки" не имеет морального, экономического, правового и коммерческого смысла, выразил уверенность депутат бундестага.