Авианосная ударная группа Ronald Reagan вошла в акваторию Южно-Китайского моря

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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Ronald Reagan впервые в 2021 году вошла в акваторию Южно-Китайского моря.

В сообщении пресс-службы 7-го флота США говорится, что группа американских кораблей будет выполнять в этом регионе задачи по "обеспечению безопасности на море". Отмечается, что операции будут выключать в себя полеты авиации и скоординированную тактическую подготовку подразделений.

Предполагается, что присутствие кораблей ВМС США вблизи подконтрольных Китаю островов и в оспариваемых им территориальных водах вызовет протесты Пекина.

Ранее в КНР заявляли, что считают усиление военного присутствия США в регионе провокацией, которая нарушает стабильность в Южно-Китайском море.