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СМИ выяснили, пенсия кого из россиян может превышать 400 тысяч рублей

Экономика
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СМИ выяснили, пенсия кого из россиян может превышать 400 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня» /

Журналисты узнали фактический размер самой большой пенсии, которую могут получать жители Российской Федерации.

Статистические данные привел в беседе с агентством "Прайм" руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис. По информации Росстата, самую большую пенсию в стране на 1 января текущего года получали федеральные госслужащие (22 792 рублей).

Однако выплаты некоторых пожилых граждан страны могут превышать 400 тысяч рублей. Речь идет о космонавтах, им платят государственную пенсию за выслугу лет.

#пенсия #статистика #росстат
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