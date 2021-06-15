Путин рассказал о своем уровне доверия к Лукашенко

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что у него нет поводов сомневаться в честности белорусского лидера Александра Лукашенко.

Журналист задал ему вопрос об инциденте с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. Тогда президент Белоруссии заявил, что Минску поступила информация о взрывном устройстве на борту.

Путин привел в пример ситуацию двухлетней давности, когда при похожих обстоятельствах в Вене был посажен борт президента Боливии. По его словам, этот инцидент не вызвал такого резонанса.

Российский лидер предложил опросить главного свидетеля. Пилот самолета Ryanair смог бы точно ответить, принуждал ли его кто-то к посадке, подчеркнул Путин.