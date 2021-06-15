Байден замялся после вопроса журналиста насчет скандального оскорбления в адрес Путина

Федеральное агентство новостей /

Американский лидер Джо Байден замялся и стал отрывисто отвечать после вопроса, все еще ли он считает президента РФ Владимира Путина "убийцей", которым он его называл в марте.

По словам главы Белого дома, во время того скандального вопроса он дал честный ответ. Однако на данный момент он не считает, что такое оскорбление "сильно влияет на предстоящую встречу" с Путиным, которая должна состояться на днях в Женеве.

"Дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал..." — начал отрывисто говорить Байден.

Журналист на пресс-конференции по результатам саммита НАТО также сказал президенту США, что Путин посмеялся, когда узнал об оскорблении в его счет от американского коллеги. На что Байден изобразил смех и показал, что для него это, якобы, тоже смешно.