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Украина попытается обложить налогами жителей российского Крыма

Общество
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Украина попытается обложить налогами жителей российского Крыма
Prt Scr youtube.com / Крым во всей красе! - Таня Шалыгина

Украинские власти решили отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году. Таким образом они намереваются обложить налогами жителей полуострова.

Соответствующий проект разрабатывается в Верховной раде. Его планируют принять до саммита так называемой "Крымской платформы", который должен состояться в августе. По действующему законодательству, украинцы, которые живут в Крыму, считаются иностранцами. На данный момент с них не взимают налоги и сборы.

Крым стал российской территорией в результате референдума, который состоялся в 2014 году. Москва неоднократно заявляла, что вопрос о принадлежности полуострова является закрытым, решение поддержала большая часть жителей региона.

#украина #крым #налоги
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Украина попытается обложить налогами жителей российского Крыма
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