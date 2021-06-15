Более 110 территорий попали в черный список США по ввозу собак

pixabay.com /

США с 14 июля этого года вводят временный запрет на ввоз собак из 110 государств и регионов. Подобное решение объясняется угрозой бешенства, заявили в CDC.

Американские власти не озвучили период действия ограничения. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) подчеркнули, что в США вирус собачьего бешенства был уничтожен еще в 2007 году. Несмотря на это, ввоз даже единственного больного животного может привести к инфицированию как людей, так и диких и домашних животных.

"Эти страны … представляют риск по ввозу собачьего бешенства в Соединенные Штаты", — следует из сообщения.

По подсчетам, 6% всех собак, которые прибывают в США, отправлены из списка стран с повышенным риском заражения бешенством. В их числе находятся также Белоруссия и Украина.