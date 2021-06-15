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Роспотребнадзор описал случай отмены ввода второй дозы вакцины от COVID-19

Общество
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Роспотребнадзор описал случай отмены ввода второй дозы вакцины от COVID-19
Global Look Press / Luis Lima Jr Source/ Keystone Press Agency

Вторая доза вакцины от коронавируса не ставится, если человек заболел COVID-19 после первой. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проходить какое-то дополнительное медицинское обследование перед вакцинацией не нужно. Перед прививкой медик проверяет основные показатели и исключает острые заболевания, чего достаточно, передает РИА Новости.

"Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, - личный выбор каждого", — отметили в ведомстве.

Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России бесплатно. В стране используют сразу три препарата — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

#роспотребнадзор #вакцина #вторая доза
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