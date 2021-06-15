Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Погрузчик насмерть придавил водителя в Корсакове

Происшествия
64

Погрузчик насмерть придавил водителя в Корсакове
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Житель Корсакова получил смертельные травмы в результате ДТП с опрокидыванием погрузчика. Об этом сообщили в региональном ГУ ГИБДД.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель потерял контроль над управлением техники и допустил ее опрокидывание на проезжую часть. В итоге погрузчик упал на мужчину и буквально раздавил его.

Врачи доставили пострадавшего в больницу, однако реанимировать ее не удалось. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

#дтп #сахалин #погрузчик
Погрузчик насмерть придавил водителя в Корсакове
Погрузчик насмерть придавил водителя в Корсакове
Происшествия
04:42 | 15 июня
Путин заявил о недопустимости некорректных высказываний со стороны Байдена
Путин заявил о недопустимости некорректных высказываний со стороны Байдена
Политика
03:46 | 15 июня
Пушков указал на попытки Байдена оказать давление на Путина перед саммитом
Пушков указал на попытки Байдена оказать давление на Путина перед саммитом
Политика
02:59 | 15 июня