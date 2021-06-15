Погрузчик насмерть придавил водителя в Корсакове

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Житель Корсакова получил смертельные травмы в результате ДТП с опрокидыванием погрузчика. Об этом сообщили в региональном ГУ ГИБДД.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель потерял контроль над управлением техники и допустил ее опрокидывание на проезжую часть. В итоге погрузчик упал на мужчину и буквально раздавил его.

Врачи доставили пострадавшего в больницу, однако реанимировать ее не удалось. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.