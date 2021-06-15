Путин заявил о недопустимости некорректных высказываний со стороны Байдена

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин не помнит, как американский лидер Джо Байден десять лет назад, будучи вице-президентом США, назвал его "бездушным человеком".

Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. Он пообщался с журналистом телекомпании NBC Киром Симмонсом, который напомнил президенту о словах Байдена.

"Да, вас часто описывают как религиозного человека, и Байден говорил, что он прямо в лицо сказал: вы бездушный человек", — отметил репортер.

Российский лидер признался, что не помнит этого, но не стал исключать вероятность этого события. Путин обратил внимание, что со стороны его коллег еще не было "некорректных элементов поведения".

"Но вообще-то люди встречаются для того, чтобы наладить отношения и создать условия для совместной работы, для достижения каких-то позитивных результатов. А если нужно выяснять отношения друг с другом и собачиться, как у нас говорят в России, ругаться, зачем тогда встречаться, время тратить?" — высказался Путин.

Он заметил, что им с Байденом нужно обсудить много важных вопросов, а выяснять отношения нет смысла. Президент также добавил, что в США "российско-американские отношения приносятся в жертву острой внутриполитической борьбе внутри США".