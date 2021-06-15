Пушков указал на попытки Байдена оказать давление на Путина перед саммитом

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Американский лидер Джо Байден считает главной задачей оказывать сильное давление на президента РФ Владимира Путина перед будущим саммитом, заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее по итогам прошедшего саммита НАТО глава Белого дома заявлял, что ситуация на востоке Украины не станет преградой для вступления официального Киева в ряды Североатлантического альянса. Пушков в ответ на это заявил, что подобными действиями Байден предпринимает попытки "застолбить" выгодные для Вашингтона позиции на встрече с Путиным.

"Он видит свою задачу в том, чтобы оказать максимальное давление на президента России", — заявил сенатор в соцсети.

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Политолог Тимофей Бордачев называет будущую встречу лидеров двух держав "принципиальной" и считает, что президенты не должны уступать друг другу, пишет "Профиль".