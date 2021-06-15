Истребители ЗВО провели учения на полигоне под Краснодаром

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Экипажи истребительного полка ЗВО провели учебно-боевые пуски тактических ракет на полигоне Копанской в Краснодарском крае.

Участие в маневрах приняли экипажи Су-30СМ, Су-34 и Су-35. Учебно-боевая задача пилотов состояла в том, чтобы с помощью ракет ликвидировать условную колонну бронетехники неприятеля, сообщает телеканал «Звезда».

Во время учений всего было выполнено более 15 пусков ракет, задействовано 10 летательных аппаратов. В маневрах приняли участие около 200 военнослужащих из Курской, Воронежской областей и Республики Карелия.

Ранее в Тихом океане прошли учения Тихоокеанского флота ВМФ России. В ходе маневров были задействованы боевые корабли и морская авиация.