Жара до 32 градусов ждет жителей центральной части России

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Сильное потепление ожидается в выходные в центре Европейской России. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Превышение климатической нормы в этих регионах составит четыре градуса. В субботу воздух прогреется до 25–30 градусов, а в воскресенье столбик термометра поднимется до отметки 27–32 градусов, передает РИА Новости.

В понедельник в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) погода достигала 27 градусов. Однако в последующие дни жара сменится небольшим похолоданием. Со среды на Европейской территории начнет действовать область высокого давления, пришедшая с запада, пояснил синоптик.