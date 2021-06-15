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Жара до 32 градусов ждет жителей центральной части России

Общество
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Жара до 32 градусов ждет жителей центральной части России
pixabay.com / Gerd Altmann

Сильное потепление ожидается в выходные в центре Европейской России. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Превышение климатической нормы в этих регионах составит четыре градуса. В субботу воздух прогреется до 25–30 градусов, а в воскресенье столбик термометра поднимется до отметки 27–32 градусов, передает РИА Новости.

В понедельник в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) погода достигала 27 градусов. Однако в последующие дни жара сменится небольшим похолоданием. Со среды на Европейской территории начнет действовать область высокого давления, пришедшая с запада, пояснил синоптик.

#погода #гидрометцентр #вильфанд
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