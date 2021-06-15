Путин и Байден могут договориться о возобновлении работы послов России и США

Global Look Press / Bai Xueqi / Xinhua

Возобновление работы послов России и США может стать одним из итогов предстоящего саммита в Женеве. Так считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня. В ходе встречи главы государств могут договориться о возвращении послов обеих стран в свои посольства в Москве и Вашингтоне, допустил Рябков.

"Это было бы важным сигналом, несомненно, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое", — заявил замглавы МИД РФ в беседе с "Известиями".

Российский посол в США Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта. Его американский коллега Джон Салливан улетел для консультаций в Вашингтон 22 апреля.