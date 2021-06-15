Российские аналитики назвали регионы-лидеры по уровню состоятельности семей

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Ямало-Ненецкий автономный округ является лидером рейтинга по уровню благосостояния семей в регионах РФ за 2020 год. Соответствующее исследование провели российские аналитики.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денег семьи с двумя работающими родителями со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. По сведениям аналитиков, разрыв в различных регионах страны пока существенный.

В лидирующей группе находятся представители нефтегазодобывающих регионов и столица. Так, первую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ. За 2020 год в среднестатистической семье после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток составил 105,4 тысячи рублей, передает РИА Новости. На втором месте находится Сахалинская область с результатом 75,3 тысячи рублей. Завершает тройку лидеров Москва — 73,4 тысячи рублей.

Замыкающую группу рейтинга составил Алтайский край с результатом 9,8 тысячи рублей, Псковская область (7,8 тысячи рублей) и Ивановская область (4,9 тысячи рублей). Меньший показатель зафиксирован в Кабардино-Балкарской Республике — 2,4 тысячи рублей.