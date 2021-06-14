Сборная Испании не смогла обыграть Швецию на старте Евро

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В первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции. Матч, прошедший на Олимпийском стадионе в Севилье, завершился со счетом 0:0.

На протяжении всей встречи испанцы имели значительное преимущество, владея мячом более 75 процентов игрового времени. Однако команда Луиса Энрике не смогла поразить ворота голкипера «Эвертона» Робина Ольсена.

Таким образом, по итогам первого тура в группе Е лидерство захватила команда Словакии, которая переиграла поляков (2:1). Испания и Швеция расположились на втором и третьем месте, соответственно.

В понедельник, 15 июня, в рамках Евро состоятся два матча в квартете F: Венгрия в Будапеште примет Португалию, а Франция и Германия сразятся в Мюнхене.