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Байден: ситуация в Донбассе не исключает возможности включения Украины в состав НАТО

Политика
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Байден: ситуация в Донбассе не исключает возможности включения Украины в состав НАТО
flickr.com / Gage Skidmore

Вооруженный конфликт Украины в Донбассе не исключает возможности присоединения Украины к НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам саммита Альянса в Брюсселе.

Вместе с этим американский президент указал на необходимость и важность соответствия критериям организации. Также он акцентировал внимание на том, что Украине нужно решить вопросы с коррупцией в стране.

Байден также заявил, что Вашингтон не стремится к плохим отношениям с Москвой, однако готов ответить на ее «вредоносные» действия. Он добавил, что Соединенные Штаты Америки все же ответят на «вредоносную» активность России. Байден уже заявлял, что США не стремятся к конфликту с РФ.

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