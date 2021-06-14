Байден: ситуация в Донбассе не исключает возможности включения Украины в состав НАТО

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Вооруженный конфликт Украины в Донбассе не исключает возможности присоединения Украины к НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам саммита Альянса в Брюсселе.

Вместе с этим американский президент указал на необходимость и важность соответствия критериям организации. Также он акцентировал внимание на том, что Украине нужно решить вопросы с коррупцией в стране.

Байден также заявил, что Вашингтон не стремится к плохим отношениям с Москвой, однако готов ответить на ее «вредоносные» действия. Он добавил, что Соединенные Штаты Америки все же ответят на «вредоносную» активность России. Байден уже заявлял, что США не стремятся к конфликту с РФ.