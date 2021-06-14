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Байден видит в Путине достойного соперника

Политика
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Байден видит в Путине достойного соперника
Global Look Press / Biden Transition via CNP

Президент России Владимир Путин является достойным соперником для американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил сам хозяин Белого дома на пресс-конференции в Брюсселе.

Он считает российского лидера умным и жестким политиком. Такое заявление Байден сделал после вопроса журналиста об отношении к Путину. Глава США ушел от прямого ответа и не стал повторять ошибку, не так давно сделанную в скандальном интервью.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся на саммите в Женеве 16 июня. Американский лидер считает предстоящие переговоры критически важными.

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Байден видит в Путине достойного соперника
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