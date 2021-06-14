Протасевич назвал санкции Запада против Белоруссии «выстрелом себе в ногу»

Nation News / Вера Павлова

Белорусские предприятия, которые уйдут с западного рынка после введенных Западом санкций, больше туда не вернутся. Такое мнение выразил журналист Роман Протасевич.

Рестрикции Запада против Белоруссии являются "выстрелом себе в ногу", уверен блогер. Такие меры не выгодны для европейских стран, и они это понимают.

Кроме того, Протасевич заметил, что на территории страны ситуация стабилизировалась, несанкционированные акции завершились. По его словам, на данный момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы они возобновились.

Сооснователь Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич был задержан после экстренной посадки пассажирского самолета Rayanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. На данный момент он активно сотрудничает со следствием и раскрывает всю внутреннюю кухню белорусской оппозиции.