Вильфанд назвал регионы России с безопасным для загара солнцем

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Безопасный и ровный загар в ближайшие дни можно получить в Ямало-Ненецком автономном округе, в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири.

Это связано с теплой погодой, которая продержится в этих регионах до конца рабочей недели. Температура воздуха на десять градусов выше нормы будет наблюдаться до 18 июня в Салехарде и Новом Уренгое, пояснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

На юге Западной Сибири жара продлится до 19 июня, после чего наступит резкое похолодание. До 17 июня теплую погоду обещают в регионах Урала и Поволжья, которая затем сменится понижением температуры.