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Кулебу назвали посмешищем после предложения обменять Крым на "СП-2"

Политика
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Кулебу назвали посмешищем после предложения обменять Крым на «СП-2»
Федеральное агентство новостей / instagram.com / @dmytro_kuleba / Global Look Press / Sebastian Gollnow

Украинцы высмеяли главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после его предложения обменять Крым на "Северный поток — 2". Скандальное заявление министр опубликовал в своих соцсетях.

Он выступил против строительства газопровода и предложил свое "условие" его завершения. Кулеба заявил о необходимости "освобождения" Крымского полуострова и обеспечения энергетической безопасности Украины, передает РИА Новости.

"Неужели не понимают, что нас никто не слушает. Выставляют на смех не только себя, а еще и страну", — отметил пользователь Сети.

"Посмешище", — заявил юзер.

"Какие условия? Им осталось один процент достроить. Все себе цену набивали", — констатировал украинец.

"Северный поток — 2" предполагает возведение двух ниток трубопровода, который протянется по дну Балтийского моря из России в Германию. Украина активно выступает против реализации этого проекта из-за потери дохода от транзита газа, поставляемого из России.

#украина #крым #Северный поток — 2 #кулеба
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