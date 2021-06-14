Сборная Словакии преподнесла сенсацию, обыграв поляков в Петербурге

Невские Новости / Анна Карпова

Футболисты сборной Словакии нанесли поражение команде Польши в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2:1. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В первом тайме словаки открыли счет благодаря курьезному эпизоду — голкипер Войцех Щенсны стал автором гола в собственные ворота. В начале второго игрового отрезка сборной Польши удалось отыграться — на 46-й минуте форвард «Торино» Кароль Линетти воспользовался ошибкой обороны соперника.

Однако подопечным Штефана Тарковича все же удалось вырвать победу после точного удара защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Отметим, что в середине второго тайма у поляков вторую желтую карточку получил полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк, после чего красно-белые были вынуждены доигрывать матч вдесятером.