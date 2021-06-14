Жительница Бразилии скончалась во время первой брачной ночи

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Проживающая в бразильском городе Ибирите 18-летняя девушка умерла от сердечного приступа после первой брачной ночи.

Пара провела свадебную церемонию в столичном регионе Белу-Оризонти, а после торжества уехала в свой съемный дом, расположенный в другом районе, передает пресс-служба местной полиции. Во время секса местная жительница почувствовала ухудшение состояния и упала в обморок.

Тогда ее муж позвал на помощь соседа. Вместе мужчины заказали такси, чтобы доставить бразильянку в больницу. Однако шофер отказался везти девушку, посоветовав вызвать скорую помощь. Мужчина смог вызвать другую машину, но и здесь получил отрицательный ответ. Прибывшие позднее врачи пояснили, что у девушки произошел сердечный приступ. Они повезли пациентку в больницу, однако по дороге женщина умерла.

Во время проведения экспертизы специалисты выяснили, что у умершей был хронический бронхит, и не обнаружили на теле следов насилия. Полиция считает, что смерть бразильянки произошла из-за несчастного случая.

После трагедии вдовец заявил, что не собирается жить в доме, который снимал вместе с женой. Он проведет некоторое время со своей семьей.