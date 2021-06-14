Читатели Times поддержали Путина перед саммитом Россия — США

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин получил волну поддержки перед саммитом с американским коллегой Джо Байденом. О встрече двух лидеров высказались читатели британской газеты Times.

Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня. Они пройдут на территории виллы Ла-Гранж, которая находится в Женеве. Читатели Times рассказали, чего ожидают от беседы двух лидеров.

"Посмотрим, как бывший агент КГБ Путин с легкостью заткнет за пояс сонного дедулю Байдена 16 июня", — написал один из пользователей.

"Вперед, Путин! Поставь маразматика Байдена в неловкое положение. Будем надеяться, что ему не придется зачитывать речь по бумажке", — отметил другой юзер.

Путин ранее заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки за последние годы. Байден позже согласился с оценкой российского лидера, сообщает сайт 360tv.ru.